Что бывает, если ваш ламинат не водостойкий
Получайте наши уникальные предложения
Каталог 2020 водостойкого ламината SPC Stone Floor
Здесь вы сможете выбрать ламинат SPC Stone Floor из актуального каталога. Представленные модные цвета и выразительные текстуры помогут вам в выборе самого практичного, стильного и не влаго, а полностью водостойкого напольного покрытия для вашего дома, способного выдержать не обычную влажную уборку, а прорыв радиатора, протечку холодильника и перелив цветов без каких-либо последствий.
- Артикул830044
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски1230х150 мм
- Упаковка8 досок = 1,476 м2
- Вес 1 упаковки13,29 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски1230х150 мм
- Упаковка8 досок = 1,476 м2
- Вес 1 упаковки13,29 кг
Цена за м2:
- Артикул82004
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски1230х150 мм
- Упаковка8 досок = 1,476 м2
- Вес 1 упаковки13,29 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски1230х150 мм
- Упаковка8 досок = 1,476 м2
- Вес 1 упаковки13,29 кг
Цена за м2:
- Артикул82003
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски1230х150 мм
- Упаковка8 досок = 1,476 м2
- Вес 1 упаковки13,29 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски1230х150 мм
- Упаковка8 досок = 1,476 м2
- Вес 1 упаковки13,29 кг
Цена за м2:
- Артикул10035
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски1230х150 мм
- Упаковка8 досок = 1,476 м2
- Вес 1 упаковки13,29 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски1230х150 мм
- Упаковка8 досок = 1,476 м2
- Вес 1 упаковки13,29 кг
Цена за м2:
- Артикул10014
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски1230х150 мм
- Упаковка8 досок = 1,476 м2
- Вес 1 упаковки13,29 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски1230х150 мм
- Упаковка8 досок = 1,476 м2
- Вес 1 упаковки13,29 кг
Цена за м2:
- Артикул10126
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски1230х150 мм
- Упаковка8 досок = 1,476 м2
- Вес 1 упаковки13,29 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски1230х150 мм
- Упаковка8 досок = 1,476 м2
- Вес 1 упаковки13,29 кг
Цена за м2:
- Артикул100310
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски1230х150 мм
- Упаковка8 досок = 1,476 м2
- Вес 1 упаковки13,29 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски1230х150 мм
- Упаковка8 досок = 1,476 м2
- Вес 1 упаковки13,29 кг
Цена за м2:
- Артикул10013
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски1230х150 мм
- Упаковка8 досок = 1,476 м2
- Вес 1 упаковки13,29 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски1230х150 мм
- Упаковка8 досок = 1,476 м2
- Вес 1 упаковки13,29 кг
Цена за м2:
- Артикул237-3 НР
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски610x305 мм
- Упаковка13 досок = 2,41 м2
- Вес 1 упаковки22 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски610х305 мм
- Упаковка13 досок = 2,41 м2
- Вес 1 упаковки22 кг
Цена за м2:
- Артикул237-Y НР
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски610x305 мм
- Упаковка13 досок = 2,41 м2
- Вес 1 упаковки22 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски610х305 мм
- Упаковка13 досок = 2,41 м2
- Вес 1 упаковки22 кг
Цена за м2:
- Артикул340-01 НР
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски1220x180 мм
- Упаковка10 досок = 2,196 м2
- Вес 1 упаковки20 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски1220х180 мм
- Упаковка10 досок = 2,196 м2
- Вес 1 упаковки20 кг
Цена за м2:
- Артикул340-16 НР
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски1220x180 мм
- Упаковка10 досок = 2,196 м2
- Вес 1 упаковки20 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски1220х180 мм
- Упаковка10 досок = 2,196 м2
- Вес 1 упаковки20 кг
Цена за м2:
- Артикул1519-1 НР
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски1545x180 мм
- Упаковка10 досок = 2,78 м2
- Вес 1 упаковки25,5 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски1545х180 мм
- Упаковка10 досок = 2,78 м2
- Вес 1 упаковки25,5 кг
Цена за м2:
- Артикул1513-2 НР
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски1545x180 мм
- Упаковка10 досок = 2,78 м2
- Вес 1 упаковки25,5 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски1545х180 мм
- Упаковка10 досок = 2,78 м2
- Вес 1 упаковки25,5 кг
Цена за м2:
- Артикул1507-5 НР
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски1545x180 мм
- Упаковка10 досок = 2,78 м2
- Вес 1 упаковки25,5 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски1545х180 мм
- Упаковка10 досок = 2,78 м2
- Вес 1 упаковки25,5 кг
Цена за м2:
- Артикул1519-8 НР
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски1545x180 мм
- Упаковка10 досок = 2,78 м2
- Вес 1 упаковки25,5 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски1545х180 мм
- Упаковка10 досок = 2,78 м2
- Вес 1 упаковки25,5 кг
Цена за м2:
- Артикул8875707 НР
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски610x305 мм
- Упаковка13 досок = 2,41 м2
- Вес 1 упаковки22 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски610х305 мм
- Упаковка13 досок = 2,41 м2
- Вес 1 упаковки22 кг
Цена за м2:
- Артикул8875709 НР
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски610x305 мм
- Упаковка13 досок = 2,41 м2
- Вес 1 упаковки22 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски610х305 мм
- Упаковка13 досок = 2,41 м2
- Вес 1 упаковки22 кг
Цена за м2:
- Артикул002-10 НР
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски1220x180 мм
- Упаковка10 досок = 2,196 м2
- Вес 1 упаковки20 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски1220х180 мм
- Упаковка10 досок = 2,196 м2
- Вес 1 упаковки20 кг
Цена за м2:
- Артикул3006-12 НР
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски1545x180 мм
- Упаковка10 досок = 2,78 м2
- Вес 1 упаковки25,5 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски1545х180 мм
- Упаковка10 досок = 2,78 м2
- Вес 1 упаковки25,5 кг
Цена за м2:
- Артикул8305-03 НР
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски1545x180 мм
- Упаковка10 досок = 2,78 м2
- Вес 1 упаковки25,5 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски1545х180 мм
- Упаковка10 досок = 2,78 м2
- Вес 1 упаковки25,5 кг
Цена за м2:
- Артикул002-6 НР
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски1220x180 мм
- Упаковка10 досок = 2,196 м2
- Вес 1 упаковки20 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски1220х180 мм
- Упаковка10 досок = 2,196 м2
- Вес 1 упаковки20 кг
Цена за м2:
- Артикул8813-2 НР
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски1545x180 мм
- Упаковка10 досок = 2,78 м2
- Вес 1 упаковки25,5 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски1545х180 мм
- Упаковка10 досок = 2,78 м2
- Вес 1 упаковки25,5 кг
Цена за м2:
- Артикул1507-4 НР
- Рисунокоднополосный, фаска 4v
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм.
- Размер доски1545x180 мм
- Упаковка10 досок = 2,78 м2
- Вес 1 упаковки25,5 кг.
- Особенность100% водостойкий
- Гарантия30 лет
- Рисунокоднополосный
- Фаска4-сторонняя
- Гарантия30 лет
- Класс истираемости33
- Толщина4,5 мм
- Размеры доски1545х180 мм
- Упаковка10 досок = 2,78 м2
- Вес 1 упаковки25,5 кг
Цена за м2:
За счет чего Stone Floor на 100 % водостойкий?
Безупречная гидрофобность Stone Floor достигается за счет сбалансированной формулы состава. Все коллекции марки изготовлены из сверх прочной каменной плиты на основе кальция карбоната, имеющей плотность 2100 кг/м3, которая практически равна плотности керамогранита. Будучи в два раза более плотной, чем основание обычного влагостойкого ламината, плита Stone Floor имеет нулевую абсорбцию влаги из воздуха и всего минимальный коэффициент в 0,2 % при длительном контакте с холодной и горячей водой.
Все декоры каменного SPC ламината и плитки Stone Floor - 2020 имеют 4-стороннюю фаску по периметру доски для полной имитации массивного деревянного или плиточного пола. Эта же фаска защищает вас от естественного износа, сохраняя привлекательный внешний вид, намного дольше, чем аналогичные бытовые покрытия для кухни и коридора, не имеющие такой опции. Твердое и надежное покрытие Stone Floor оборудовано запатентованными замками Uniclic для безупречно простой самостоятельной укладки во внутренних помещениях площадью до 650 метров без порогов. Возможно использование в нерегулярно отапливаемых загородных домах.
9 причин выбрать ламинат SPC марки Stone Floor
Экстра твердый
SPC ламинат марки StoneFloor по прочности близок к керамограниту. Его плотность составляет 2100 кг/м3. За счет этого он обладает в два раза большей ударостойкостью и прочностью.
100% водостойкий
Каменный ламинат SPC марки StoneFloor можно укладывать в любых внутренних помещениях, включая ванные комнаты, кухни и санузлы. Допустима укладка прямо на существующее плиточное основание.
Экстра надежный
StoneFloor - известная международная марка, которая реализует продукцию в десятки разных стран мира. Высокое качество и новые технологии гарантируют вам премиальное качество.
Звукоизоляция
Ламинат SPC StoneFloor с подложкой имеет достаточно высокие показатели по звуковому поглощению. Тихий и твердый пол для вас и вашей семьи теперь стал реальностью с новым уровнем комфорта.
Низкая истираемость
Высокая стойкость к истираемости - это еще один превосходный показатель, который необходим для долгой и безупречной службы вашего напольного покрытия для помещений дома с высокой проходимостью.
Нетребовательность к основанию
За счет высокой твердости плиты, водостойкие полы SPC менее требовательны к черновому основанию. Допустимый перепад составляет 2.5 мм на метр погонный. Рекомендуемая подложка - всего 1.5 мм
Пожаробезопасность
Еще одним важным свойством Stone Floor является его устойчивая пожаробезопасность и способность к самозатуханию в случае попадания пламени. Свойство оценят владельцы частных домов.
Легкая укладка
За счет простой и удобной замковой лицензионной системы Uniclic, которой оснащен Stone Floor, вам не нужно прибегать к помощи мастеров - вы можете сделать это самостоятельно без помощи мастеров.
Сезонная стабильность
Неважно насколько жарко или холодно в помещении, температура плюсовая или минусовая, влажно в нем или сухо - ламинат Stone Floor одинаково стабилен при самых сильных колебаниях температур.
Купить водостойкий ламинат Стоун Флор в Санкт-Петербурге
Абсолютно все "деревянные" марки ламинатов, которые сделаны из HDF, являются всего лишь влаго стойкими. Чтобы не говорили продавцы о подобной продукции, ни затоп, ни протечку цветочного горшка, ни прорыв батареи они не выдержат. Неизбежными будут такие проявляющиеся дефекты, как разбухаемость, возникающий скрип, быстрая стираемость поверхности, потеря внешнего вида. При этом по стоимости более-менее приличные по качеству марки фактически равны настоящему аква (водо) стойкому SPC ламинату Stone Floor из камня.
Предлагаем получить полную консультацию специалистов Стоун Флор в Санкт-Петербурге по вопросам выбора и проверки эксплуатационных свойств на прочность и надежность. Мы также готовы оказать Вам помощь и содействие в выборе наиболее подходящего оттенка SPC Stone Floor.
Звоните по телефону, указанному на нашем сайте и приезжайте в салон. Мы ответим на любые технические вопросы по влаго и водо устойчивости разных марок, расскажем про плюсы нашей продукции. Если вы уже готовы купить, то следует знать, что при заказе от 50 м2 у нас действуют скидки. Также возможна бесплатная доставка до объекта.
Помните, что приобретая полы Stone Floor в официальном филиале компании, Вы ограждаете себя от подделки и получаете авторизованную 30-летнюю гарантию от производителя.
Полезная информация
Гарантийное письмо Инструкция по укладке
Ваше сообщение успешно отправлено! Мы свяжемся с вами в ближайшее время