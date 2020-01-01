Каталог 2020 водостойкого ламината SPC Stone Floor

За счет чего Stone Floor на 100 % водостойкий?

Безупречная гидрофобность Stone Floor достигается за счет сбалансированной формулы состава. Все коллекции марки изготовлены из сверх прочной каменной плиты на основе кальция карбоната, имеющей плотность 2100 кг/м3, которая практически равна плотности керамогранита. Будучи в два раза более плотной, чем основание обычного влагостойкого ламината, плита Stone Floor имеет нулевую абсорбцию влаги из воздуха и всего минимальный коэффициент в 0,2 % при длительном контакте с холодной и горячей водой.

Все декоры каменного SPC ламината и плитки Stone Floor - 2020 имеют 4-стороннюю фаску по периметру доски для полной имитации массивного деревянного или плиточного пола. Эта же фаска защищает вас от естественного износа, сохраняя привлекательный внешний вид, намного дольше, чем аналогичные бытовые покрытия для кухни и коридора, не имеющие такой опции. Твердое и надежное покрытие Stone Floor оборудовано запатентованными замками Uniclic для безупречно простой самостоятельной укладки во внутренних помещениях площадью до 650 метров без порогов. Возможно использование в нерегулярно отапливаемых загородных домах.

9 причин выбрать ламинат SPC марки Stone Floor